«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань», прервав серию краснодарцев из 8 побед Команда Евгения Пашутина в Единой лиге ВТБ впервые с 7 декабря прошлого года.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» – «Кубань» завершился со счетом 96:93 (19:24, 30:18, 29:29, 18:22).

Центровой гостей Алан Уильямс сделал дабль-дабл (19 очков и 11 подборов. В составе хозяев 18 очков на счету Антона Астапковича.

Неудача в Нижнем Новгороде прервала 8-матчевую победную серию «Локомотива-Кубани». Прошлый раз команда Евгения Пашутина потерпела поражение 7 декабря прошлого года, когда уступила дома «Автодору» (74:76).

Краснодарский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице, одержав 13 побед в 18 матчах. «Нижний Новгород» находится на 7-й строчке с 7 победами в 17 играх.

7 марта «Нижний Новгород» сыграет дома с УНИКСом. 9 марта «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА.