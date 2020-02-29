«Автодор» одержал первую победу в 2020 году, одолев «Цмоки-Минск» С 4 февраля с саратовским клубом работает новый тренер Дональдас Кайрис.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» – «Цмоки-Минск» завершился с результатом 109:90 (26:24, 32:22, 26:21, 25:23).

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Маркел Старкс, набравший 21 очко. В активе форварда гостей Максима Салаша 20 очков.

«Автодор» прервал серию из 7 поражений, одержав первую победу с 14 декабря прошлого года, когда одолел дома «Нижний Новгород» (92:90).

Для саратовской команды игра против «Цмоки-Минск» была второй под руководством нового главного тренера Дональдаса Кайриса. 4 февраля литовец сменил серба Предрага Крунича, который проработал в саратовском клубе всего лишь три месяца и одну неделю. 9 февраля саратовцы уступили 91:98 в гостях у «Зеленой-Гуры».

«Автодор» занимает предпоследнее 12-е место в турнирной таблице, выиграв 5 матчей из 17. «Цмоки-Минск» находится на последней 13-й строчке с 4 победами в 18 матчах.

7 марта «Цмоки-Минск» примет польский клуб «Зелена-Гура». «Автодор» 9 марта сыграет в гостях с лидером чемпионата «Химками».