«Автодор» одержал первую победу в 2020 году, одолев «Цмоки-Минск»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» – «Цмоки-Минск» завершился с результатом 109:90 (26:24, 32:22, 26:21, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Маркел Старкс, набравший 21 очко. В активе форварда гостей Максима Салаша 20 очков.
«Автодор» прервал серию из 7 поражений, одержав первую победу с 14 декабря прошлого года, когда одолел дома «Нижний Новгород» (92:90).
Для саратовской команды игра против «Цмоки-Минск» была второй под руководством нового главного тренера Дональдаса Кайриса. 4 февраля литовец сменил серба Предрага Крунича, который проработал в саратовском клубе всего лишь три месяца и одну неделю. 9 февраля саратовцы уступили 91:98 в гостях у «Зеленой-Гуры».
«Автодор» занимает предпоследнее 12-е место в турнирной таблице, выиграв 5 матчей из 17. «Цмоки-Минск» находится на последней 13-й строчке с 4 победами в 18 матчах.
7 марта «Цмоки-Минск» примет польский клуб «Зелена-Гура». «Автодор» 9 марта сыграет в гостях с лидером чемпионата «Химками».
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