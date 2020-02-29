УНИКС обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ Казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС – «Калев» завершился со счетом 87:76 (28:18, 26:16, 17:15, 16:27).

Самым результативным игроком матча стал защитник эстонского клуба Кайл Виналес, набрав 21 очко. У защитника хозяев Джамара Смита 18 очков.

УНИКС находится на четвертом месте в турнирной таблице, одержав 11 побед в 17 матчах.

«Калев» с тремя поражениями подряд занимает 10-ю строчку. У таллиннской команды 7 побед в 18 встречах.

7 марта УНИКС сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». «Калев» 8 марта встретится на выезде с «Астаной».