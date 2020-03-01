Матч Евролиги «Милан» - «Реал» пройдет без зрителей из-за коронавируса Из-за эпидемии отменяются соревнования по всему миру.

Матч баскетбольной Евролиги между «Миланом» и «Реалом», запланированный на 3 марта, пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. В Италии новым коронавирусом заразились уже более тысячи человек, 29 умерли.