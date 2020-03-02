ЦСКА продлил контракт с Боломбоем 26-летний игрок выступает за москвичей с лета 2018 года.

Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба армейцев. Договор с 26-летним игроком рассчитан на два года.

– Невероятно счастлив, что остаюсь в семье ЦСКА! Хочу поблагодарить всех, благодаря кому это стало возможно. Продолжить карьеру здесь – благословение и честь. С первого дня я рос как игрок и личность и буду двигаться по тому же пути. Путешествие продолжается, и я с интересом смотрю в будущее. ЦСКА, – сказал Боломбой.

26-летний баскетболист выступает за армейцев с лета 2018 года. В ноябре того же года центровой было выдано российское гражданство. 3 декабря Джоэль дебютировал за сборную России в матче отборочного этапа чемпионата мира 2019 года против чехов.