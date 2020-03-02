Димитрис Итудис: ЦСКА ожидает сложного матча с «Зенитом» в Евролиге Завтра пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита».

«На видео с предыдущих матчей «Зенита» мы увидели команду с высокой мотивацией. Они поменяли стиль игры, больше бегут, ищут возможности на открытом пространстве, «грузят» больше мячей Айону, Томасу и другим игрокам «поста», чаще используют игру под кольцом. Мы с уважением относимся к соперникам и ожидаем сложного и равного матча Евролиги», - цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после 26 туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице Евролиги. Армейцы одержали 17 побед и потерпели девять поражений. «Зенит» расположился на последней, 18-й позиции (семь побед, 19 поражений).

Встреча ЦСКА - «Зенит» пройдет завтра, 3 марта, и начнется в 20:00 мск.