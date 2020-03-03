Матч Еврокубка «Монако» – УНИКС пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса Встреча состоится завтра 4 марта.

Официальный сайт Еврокубка сообщает, что матч 6-го тура второго группового этапа «Монако» – УНИКС пройдет без зрителей.

Это решение принято с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и администрации Княжества Монако в связи с опасностью заражения коронавирусом.

Руководство Euroleague Basketball продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса во всех странах, в которых проводятся матчи Евролиги и Еврокубка.

«Монако» и казанский УНИКС занимают первое и второе места в группе G, где также выступают «Ритас» из Вильнюса и стамбульский «Галатасарай». У монегасков и казанцев по три победы в пяти матчах, а у «Ритаса» и «Галатасарая» – по две. В четвертьфинал выйдут две лучшие команды.

Матч «Монако» – УНИКС состоится в среду 4 марта на арене «Салле Гастон», которая является частью споткомплекса «Луи II». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.