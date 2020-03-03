24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Жальгирисом»

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» – «Химки» завершился в пользу хозяев – 96:85 (29:15, 21:19, 14:24, 32:27).
В составе подмосковного клуба лучшим оказался российский защитник Алексей Швед, набравший 24 очка.
Таким образом, «Химки» занимают 10-е место в таблице, а команда из Литвы расположилась строчкой выше.
Следующий матч подмосковный клуб проведет 6 марта. В этот день команде предстоит гостевой матч с «Фенербахче», а «Жальгирис» в тот же день сыграет на выезде с «Зенитом».
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