Римас Куртинайтис: «Химки» по-прежнему продолжают бороться за плей-офф Евролиги Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о поражении «Жальгирису» (85:96) в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

- Несмотря на поражение, мы не теряем свои позиции и по-прежнему продолжаем бороться за плей-офф. Сейчас нужно думать о следующем матче, о том, как мы будем играть против ближайшего соперника, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, что «Химки» с 12 победами занимают девятое место в турнирной таблице Евролиги.