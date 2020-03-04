Швед «пробил» 5000 очков за «Химки» Российскому баскетболисту удалось достигнуть этого рубежа за 249 игр.

Российский баскетболист Алексей Швед достиг отметки в 5 тыс. очков за подмосковные «Химки».

«Швед набирает 5000 очков за «Химки», — сообщила пресс-служба команды в Twitter.

Этой отметки 31-летний игрок достиг после 249 матчей, в которых он выходил на площадку в майке подмосковного клуба. Теперь на его счету 5010 очков. В предыдущем матче химчане проиграли в Евролиге литовскому «Жальгирису» 85:96.