УНИКС проиграл «Монако», но все равно вышел в четвертьфинал Еврокубка

В шестом и заключительном туре второго группового этапа Еврокубка «Монако» на своей площадке обыграл казанский УНИКС со счетом 85:60 (27:11, 17:15, 25:9, 16:25).
Разыгрывающий хозяев Якуба Уаттара набрал 22 очка. Самым результативным игроком в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 18 очков.
«Монако» занял первое место в группе G, одержав 4 победы в 6 матчах. УНИКС финишировал вторым с тремя выигрышами и тоже вышел в четвертьфинал. Казанский клуб по дополнительным показателям обошел литовский «Ритас». Последнее место в квартете занял турецкий «Галатасарай», выигравший лишь 2 матча на втором групповом этапе.
В четвертьфинале Еврокубка УНИКС сыграет с сербским «Партизаном». Команды будут играть до двух побед. Встречи пройдут 17, 20 и если понадобится 25 марта. Первый матч состоится в Белграде.
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