«Зенит» дома обыграл «Жальгирис» и одержал первую победу в Евролиге при Паскуале Баскетболисты «Зенита» одержали домашнюю победу в овертайме над «Жальгирисом» в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 76:75 (12:27, 25:14, 10:12, 19:13, 10:9).

Самым результативным игроком в составе российского клуба стал Эндрю Альбиси, набравший 17 очков. У соперников лучший по данному показателю – Джок Лендейл (27).

Отметим, что сегодняшняя победа стала первой для команды в Евролиге под руководством Хави Паскуаля, возглавившего «Зенит» 15 февраля. К сожалению, питерцы остались на последнем месте в турнирной таблице, одержав восемь побед в 28 матчах. Литовский клуб идет на 11-й строчке (12 побед).

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Асвелом», а «Жальгирис» сыграет в Испании против «Барселоны».