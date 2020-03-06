Итудис - о матче с «Панатинаикосом»: ЦСКА боролся до последнего момента, не оглядываясь на счет - Советский спорт
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06 марта 2020 09:38БаскетболНечаев Юрий

Итудис - о матче с «Панатинаикосом»: ЦСКА боролся до последнего момента, не оглядываясь на счет

Красно-синие одержали очередную победу в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса».

«Поздравляю команду, это был сложный гостевой матч. Обеим командам была отчаянно нужна победа. Тот факт, что мы взяли 48 подборов, перебегали и перебросали соперников, означает, что поздравления заслужены, и мы боролись до последнего момента, не оглядываясь на счет. В этой игре есть неписанные правила, которым надо следовать, которые надо уважать. Мы знаем, кто мы, и нас нельзя недооценивать», - цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

Напомним, армейцы одержали уверенную выездную победу над греческим «Панатинаикосом» со счетом 97:66 и гарантировали себе место в плей-офф Евролиги.

Самым результативным в составе московского клуба стал защитник Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко.

После 27 туров ЦСКА идет на пятом месте, одержав 19 побед. »Пао» располагается на шестой строчке с 14 выигрышами.

12 марта москвичи примут дома «Альбу», а «Панатинаикос» днем позже отправится в гости к «Фенербахче».

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