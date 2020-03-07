Леброн Джеймс не будет играть без зрителей Баскетболист заявил, что выступает только ради болельщиков.

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступил против инициативы руководства НБА проводить матчи без зрителей из-за распространения коронавируса в США.

«Это невозможно.Я бы не играл, не будь у меня фанатов. Я играю ради партнеров по команде, ради болельщиков. А если я выйду на площадку, и там не будет фанатов? Я просто не буду играть. Они могут делать все, что захотят», — приводит слова Джеймса ESPN.

Ранее седьмого марта сообщалось, что руководители всех клубов НБА предупреждены о том, что ближайшие матчи могут состояться без зрителей. Стадионы оборудуют устройствами для быстрого измерения температуры игроков и обслуживающего персонала. До этого игрокам НБА было рекомендовано ограничить контакты с болельщиками.