«Зенит» в Красноярске обыграл «Енисей» Клуб из Санкт-Петербурга занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» – «Зенит» завершился со счетом 67:83 (11:25, 26:23, 16:20, 14:16).

Защитник хозяев Денис Захаров набрал 19 очков, а нападающий гостей Остин Холлинс – 15.

«Зенит» занимает 6-е место в турнирной таблице, выиграв 8 матчей из 18. «Енисей» находится на 11-й строчке с 7 победами в 18 встречах.

14 марта «Енисей» сыграет на выезде с УНИКСом. 16 марта «Зенит» встретится в гостях с «Нижним Новгородом».