«Зенит» в Красноярске обыграл «Енисей»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» – «Зенит» завершился со счетом 67:83 (11:25, 26:23, 16:20, 14:16).
Защитник хозяев Денис Захаров набрал 19 очков, а нападающий гостей Остин Холлинс – 15.
«Зенит» занимает 6-е место в турнирной таблице, выиграв 8 матчей из 18. «Енисей» находится на 11-й строчке с 7 победами в 18 встречах.
14 марта «Енисей» сыграет на выезде с УНИКСом. 16 марта «Зенит» встретится в гостях с «Нижним Новгородом».
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели (видео) Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова официально объявила, что ее карьера в большом спорте завершена. 02.03.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Восстание «Спартака». Красно-белые отыгрались со счета 0:3 и победили «Динамо» «Спартак» сотворил невозможное и одержал первую победу в серии. 06.03.2020 23:00 Хоккей Федоровский Александр Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай