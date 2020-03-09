«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в дерби Леброн Джеймс набрал 28 очков в этом матче регулярного первенства НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Лос-Анджелес Клипперс» на чужой площадке в игре НБА. Матч завершился со счетом 103:112 (25:27, 28:22, 28:36, 22:27).

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 30 очков. На счету Леброна Джеймса 28 очков.

Лучшим в составе «Клипперс» стал Пол Джордж. Баскетболист стал самым результативным в составах обеих команд. Он набрал 31 очко.