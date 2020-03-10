«Зенит» проведет гостевой матч с «Асвелом» в Евролиге без зрителей из-за коронавируса Официальный сайт Евролиги сообщил, что матч 29-го тура между «Асвелом» и «Зенитом» пройдет за закрытыми дверями.

– Евролига постоянно следит за ситуацией с коронавирусом.Также мы находимся в постоянном контакте со всеми командами-участниками турнира. Соревнования сохранят свою регулярность в максимально возможной степени, гарантируя, что домашний клуб сможет обеспечить безопасные и надежные условия для всех участников, – говорится в заявлении лиги.

Отметим, что «Зенит» сыграет с «Асвелом» 13 марта во Франции. Питерцы идут на последнем, 18-м месте, одержав восемь побед в 28 матчах. На счету «Асвела» 10 выигрышей и 15-я строчка.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.