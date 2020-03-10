Евролига не собирается отменять «Финал четырех» Турнир должен пройти в установленные сроки.

Евролига не будет отменять или переносить «Финал четырех», который должен пройти в Кельне, из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране.

Соревнования состоятся в запланированные сроки: 22-24 мая, сообщает ТАСС. В Германии на данный момент зафиксированы более 1000 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.