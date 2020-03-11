ЦСКА закрыл доступ представителям СМИ в раздевалку команды и микст-зону из-за коронавируса

Баскетбольный ЦСКА закрыл доступ журналистам в раздевалку команды и микст-зону из-за коронавируса.
«Вниманию журналистов! В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и согласно директиве Евролиги, доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах», - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Ближайший матч команда проведет 12 марта. В рамках регулярного чемпионата Евролиги армейцы на своей площадке сыграют с «Альбой».
Напомним, ранее сегодня хоккейный ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ, а футбольный - на ближайшие игры РПЛ против «Уфы» и «Зенита».
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Экстренные меры из-за угрозы распространения коронавируса введены до 10 апреля.
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