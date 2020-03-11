«Милан» и ЦСКА сыграют за пределами Италии в рамках Евролиги - Советский спорт
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11 марта 2020 17:24БаскетболТрофименко Кирилл

«Милан» и ЦСКА сыграют за пределами Италии в рамках Евролиги

Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в Европе.

Запланированный на девятое апреля матч Евролиги «Милан» — ЦСКА пройдет за пределами Италии. Все матчи, которые должны состояться в этой стране до 11 апреля, перенесены.

Место встречи «Милана» и ЦСКА будет определено позднее, сообщает официальный сайт Евролиги. Также из-за эпидемии коронавируса будут перенесены следующие матчи: «Милан» — «Олимпиакос» (12 марта), «Милан» — АСВЕЛ (27 марта).

В Кубке Европы перенесены матчи «Виртус» — «Монако» и «Умана Рейер» — «Уникаха».

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.

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