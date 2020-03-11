«Нижний Новгород» победил «Дижон» в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, сравняв счет в серии - Советский спорт
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11 марта 2020 20:42БаскетболШарафудинов Виктор

«Нижний Новгород» победил «Дижон» в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, сравняв счет в серии

Третья решающая встреча должна состояться во Франции 17 или 18 марта.

Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» на своей площадке обыграл французский «Дижон» со счетом 88:79 (24:19, 22:22, 17:20, 25:18).

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин набрал 22 очка. Центровой Терелл Паркс сделал дабл-дабл. На его счету 14 очков и 10 подборов. Самым результативным игроком в составе «Дижона» стал нападающий Ричард Соломон, на счету которого 18 очков.

В первой встрече 4 марта «Дижон» обыграл «Нижний Новгород» на своей площадке с результатом 88:73. Счет в серии 1:1.

Третья решающая встреча должна состояться во Франции 17 или 18 марта.

В четвертьфинале «Дижон» или «Нижний Новгород» сыграет с победителем противостояния двух турецких команд «Турк Телеком» – «Бешикташ». «Турк Телеком» выиграл первую встречу 88:78.

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