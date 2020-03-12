Евролига и Еврокубок могут быть приостановлены из-за коронавируса

Руководство баскетбольной Евролиги и Еврокубка рассматривает возможность приостановки соревнований из-за коронавируса.
«Руководство Евролиги проводит консультации с клубами по-поводу возможной приостановки соревнований. Окончательное решение будет объявлено сегодня», - сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что решение коснется всех турниров, проводимых под эгидой Евролиги.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
Ранее сегодня руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат после того, как коронавирус был подтвержден у одного из игроков «Юты».
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