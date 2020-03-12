Евролига и Еврокубок могут быть приостановлены из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 12:52БаскетболНечаев Юрий

Евролига и Еврокубок могут быть приостановлены из-за коронавируса

Вчера ВОЗ признала заболевание пандемией.

Руководство баскетбольной Евролиги и Еврокубка рассматривает возможность приостановки соревнований из-за коронавируса.

«Руководство Евролиги проводит консультации с клубами по-поводу возможной приостановки соревнований. Окончательное решение будет объявлено сегодня», - сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что решение коснется всех турниров, проводимых под эгидой Евролиги.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

Ранее сегодня руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат после того, как коронавирус был подтвержден у одного из игроков «Юты».

Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Александр Тихонов: Было указание СБР не аккредитовывать Касперовича Логинов пропустит этап Кубка мира Логинов не выступит на этапе Кубка мира в Осло
Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Почему «Ливерпуль» – фаворит, а Париж – нет. Анонс матчей Лиги чемпионов Главное блюдо недели Лига чемпионов припасла на среду, когда «Ливерпуль» и «ПСЖ» попробуют отыграться дома за поражения соответственно от «Атлетико» (0:1) и «Боруссии» (1:2). 11.03.2020 12:00 Футбол Паутов Максим
Георгий Шелия: Играть как бездомные и остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову» Голкипер «Тамбова» рассказал о переезде на спартаковскую базу и поделился ожиданиями от ближайших двух туров. 11.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в пятом матче серии плей-офф – 4:1. 10.03.2020 23:15 Хоккей Кузютина Елена
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Секретов у команд остается все меньше. «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии Один из самых закрытых матчей в серии, тем не менее снова подарил болельщикам пять заброшенных шайб. 10.03.2020 22:30 Хоккей Федоровский Александр
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
13:28 Футбол «Урал» приостановил продажу билетов и абонементов на ближайшие домашние матчи
13:16 ММА Вячеслав Василевский: У Исмаилова больше шансов на победу, чем у Емельяненко
13:04 Хоккей Шестой матч серии «Спартак» – «Динамо» плей-офф КХЛ пройдет без зрителей
12:52 Баскетбол Евролига и Еврокубок могут быть приостановлены из-за коронавируса
12:35 Формула-1 Петиция об отмене Гран-при Австралии собрала более 11 тысяч подписей
12:27 Футбол Песьяков рассказал, как отразил пенальти Чалова
12:16 Футбол Сергей Семак: За исключением Шатова и Мамманы, все готовы к матчу с «Уралом»
12:08 Футбол Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает тяжелая игра против «Урала»
11:59 Футбол Сергей Семак: Футбол без болельщиков - совсем другое дело
11:48 Хоккей НХЛ может вслед за НБА приостановить регулярный чемпионат
11:34 Футбол «Интер» отменил тренировки после обнаружения у защитника «Ювентуса» Ругани коронавируса
11:18 Лыжный спорт Этап Кубка мира в США отменен из-за коронавируса
11:10 Хоккей Мозякин не завершит карьеру и продолжит играть за «Металлург» (фото)
10:59 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Я удивлен тем, что мы приехали на этот этап в Австралию
10:30 Хоккей Домашние матчи «Барыса» с «Сибирью» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей
10:19 ММА Дана Уайт намекнул, что поединок Нурмагомедов - Фергюсон может не состояться
09:36 Футбол Источник: Матчи чемпионата Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса
08:51 Хоккей Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
08:41 Футбол Ван Дейк - о вылете «Ливерпуля» из ЛЧ: К сожалению, такие вещи случаются
08:23 Футбол Люсьен Фавр: «Боруссии» не хватило нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи
Идеальное оружие "Ухань-400": появление коронавируса было предсказано в 1981 году
Следком: водителя, сбившего пешеходов после гонки в Петрозаводске, ждет проверка
В Татарстане создадут комиссию по сохранению родного языка — ее возглавит Ахметов
В Белгородской области пересчитают плату за отопление зимой 2020 года
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика