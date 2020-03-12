Турниры под эгидой Евролиги приостановлены из-за коронавируса Сроки возобновления соревнований не сообщаются.

Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение приостановить проведение матчей из-за коронавируса.

Об этом сообщается в Twitter организации.

Euroleague Basketball competitions suspended until further notice. pic.twitter.com/ZNiLOQs4XZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020

Напомним, в регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров. В турнире выступают российский ЦСКА, «Химки» и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Еврокубок приостановлен на стадии четвертьфиналов. Россию в этом соревновании представляет казанский «УНИКС».

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.