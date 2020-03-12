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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 15:30БаскетболШарафудинов Виктор

Источник: Единая Лига ВТБ приостановит проведение турнира

Сегодня в Таллинне должны сыграть «Калев» – «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ может приостановить проведение регулярного чемпионата. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на анонимный источник, «близкий к ситуации».

Ранее «Астана» и саратовский «Автодор» объявили, что их ближайшие домашние матчи пройдут без зрителей.

На сегодня назначен матч «Калев» – «Локомотив-Кубань». Игра должна начаться в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что уже было объявлено о приостановке розыгрыша Евролиги и Еврокубка. Все свои турнира из-за пандемии коронавируса приостановила и ФИБА.

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