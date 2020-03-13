Единая Лига ВТБ приостановила сезон из-за угрозы коронавируса Чемпионат возобновят, когда сложится безопасная ситуация.

Официальный сайт Единой лиги ВТБ опубликовал заявление о том, что розыгрыш регулярного чемпионата приостановлен:

«ФИБА, под эгидой которой выступает Единая Лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта. Несмотря на то, что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон 2019/20. Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания.

На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайно положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ должен был завершиться 26 апреля. В турнире выступают 13 команд – 9 клубов из России, а также польская «Зелена-Гура», эстонский «Калев», казахстанская «Астана» и белорусский «Цмоки-Минск».

Первое место в турнирной таблице занимают «Химки», выиграв 18 матчей из 19. На втором с 15 победами в 19 встречах идет ЦСКА.