РФБ приостанавливает все детские соревнования из-за коронавируса О сроках возобновления турниров не сообщается.

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить все детские внутрироссийские соревнования.

При этом, как сообщается на официальном сайте организации, все остальные соревнования под эгидой РФБ проводятся в обычном режиме.

«С завтрашнего дня, 15 марта, приостановлены все Полуфинальные и Финальные этапы Первенства России и Всероссийских соревнований (возрастные категории - 2004-2007 годов рождения). В то же время, все остальные соревнования, проходящие под эгидой РФБ, на данный момент проводятся в обычном режиме с учетом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.