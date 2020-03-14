РФБ приостанавливает все детские соревнования из-за коронавируса

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить все детские внутрироссийские соревнования.
При этом, как сообщается на официальном сайте организации, все остальные соревнования под эгидой РФБ проводятся в обычном режиме.
«С завтрашнего дня, 15 марта, приостановлены все Полуфинальные и Финальные этапы Первенства России и Всероссийских соревнований (возрастные категории - 2004-2007 годов рождения). В то же время, все остальные соревнования, проходящие под эгидой РФБ, на данный момент проводятся в обычном режиме с учетом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ», - говорится в сообщении.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.