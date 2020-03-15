Зараженный коронавирусом защитник «Юты» Митчелл: Целыми днями играю в видеоигры Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовало видеобращение для болельщиков защитника «Юты Джаз» Донован Митчелла, заболевшего коронавирусом.

– Хотел бы поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку. Это очень много значит для меня. Я чувствую себя хорошо, все в порядке. Принимаю необходимые меры предосторожности. Мне сказали, что я должен быть в изоляции, так что я здесь один, целыми днями играю в видеоигры. Жду не дождусь, когда снова окажусь на площадке, – сказал Митчелл.

12 марта стало известно о том, что 23-летний защитник клуба «Юта Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Ранее COVID-19 был диагностирован у его партнера по команде Руди Гобера.

Три дня назад НБА объявил о приостановке сезона-2019/20 на неопределенный срок.