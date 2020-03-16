РФБ приостанавливает все соревнования с 20 марта Ограничения приняты в связи с распространением коронавируса.

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение приостановить все соревнования под своей эгидой с 20 марта по 10 апреля.

«РФБ приостанавливает все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля. Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков. Те игры, проведение которых запрещены региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок. Исключение составят два этапа второго Полуфинального раунда Всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми: они завершатся 21 марта.

Кроме того, по предложению клубов-участников, Департаментом профессионального баскетбола было принято решение рекомендовать Исполкому РФБ внести изменения в Регламент чемпионата России женской Премьер-лиги и классифицировать команды по итогам регулярного чемпионата, который завершился вчера», - сообщается на официальном сайте РФБ.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.