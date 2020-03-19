Димитрис Итудис: Чемпион должен быть выявлен на баскетбольной площадке, даже в такой ситуации Единая лига ВТБ и Евролига прерваны из-за коронавируса.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказал мнение, что сезон необходимо доиграть, либо признать его недействительным.

«Я очень обеспокоен тем, что во многих европейских чемпионатах объявили победителями действующих лидеров, досрочно завершив сезон. Чемпион должен быть выявлен на баскетбольной площадке, даже в такой форс-мажорной ситуации. Лучше вообще признать турнир недействительным, чем давать золотые медали таким образом», — цитируют тренера «Известия».

Напомним, в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает второе место, пропустив вперед подмосковные «Химки».

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.