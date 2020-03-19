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19 марта 2020 23:21БаскетболТрофименко Кирилл

В «Денвере» выявлен первый случай заражения коронавирусом

Клуб НБА не разглашает имя заболевшего.

Клуб НБА «Денвер Наггетс» сообщил о первом случае заражения коронавирусом в команде.

«Он находится под наблюдением медицинского персонала команды в изоляции. Тестирование проводилось в соответствии с указаниями госорганов здравоохранения и командных врачей», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Имя заболевшего не называется. Он прошел тесты после того, как 16 марта почувствовал симптомы, которые проявляются у зараженных коронавирусом. «Он находится под наблюдением медицинского персонала команды в изоляции. Тестирование проводилось в соответствии с указаниями госорганов здравоохранения и командных врачей», — говорится в сообщении.

НБА ранее объявила о приостановке сезона после того, как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус. Потом вирус обнаружили у одноклубника Гобера Донована Митчелла, центрового «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», включая Кевина Дюранта.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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