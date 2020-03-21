«Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 13:55БаскетболТрофименко Кирилл

«Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией

Средства получат медицинские учреждения города.

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан, центровой Дуайт Пауэлл и защитник Лука Дончич пожертвовали 500 тыс. евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Деньги получат Юго-западный медицинский центу Техасского университета, а также больница «Парклэнд» в Далласе для поддержания ухода за детьми тех работников здравоохранения, которые борются с пандемией.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом. 18.03.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Сергей Прядкин: Вопрос игры без зрителей не рассматривается Три игрока «Портсмута» заразились коронавирусом «Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре,  чемпионат мира-2020 – в ноябре Хоккея до следующего сезона не будет, с чем реальность заставляет смириться. Но я согласен с комиссаром НХЛ Беттманом – Кубок Стэнли должен быть разыгран. Давайте вместе разбираться, как это сделать. 19.03.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Белоруссии коронавирус не помеха! Только здесь по-прежнему играют в футбол Белорусская лига – единственный турнир в Европе, который не ушел на карантин. «Советский спорт» – о том, чем еще примечателен местный чемпионат. 20.03.2020 19:00 Футбол Шарафудинов Виктор
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Анри Хагуш: Сижу дома, смотрю сериалы. Очень понравились «Острые козырьки» 33-летний защитник «Арсенала» рассказал о «коронавирусных буднях» в тульском клубе. 19.03.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
14:27 Футбол Сергей Прядкин: Вопрос игры без зрителей не рассматривается
14:11 Футбол Три игрока «Портсмута» заразились коронавирусом
13:55 Баскетбол «Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией
13:46 Футбол Чалов – о переходе в «Кристал Пэлас»: Любой футболист хочет поиграть в АПЛ
13:36 Футбол Мещеряков отреагировал на слухи о смене тренера в «Локомотиве»
13:32 Футбол «Слуцк» может сняться с чемпионата Белоруссии
13:12 Футбол Агент: ЦСКА считает, что Чалов стоит больше 25 млн фунтов, поэтому его не продали в «Кристал Пэлас»
13:11 Футбол «Интер» и «Милан» интересуются голкипером «Удинезе»
12:57 Футбол «ПСЖ» начал переговоры с Аллегри
12:52 Футбол «Ювентус» может сократить зарплаты игрокам
12:35 Футбол «Интер» может купить 20-летнего защитника «Вероны»
12:23 Футбол Коло Туре планирует стать первым африканским тренером в АПЛ
12:20 Футбол СМИ: «Локо» не будет продлевать контракт с Семиным, его место займет бывший тренер «Партизана»
11:50 Футбол Источник: Лемар провел переговоры с «Манчестер Юнайтед»
11:26 Футбол «Реал» возмущен поведением Йовича, игрок будет продан
11:10 Футбол Ибрагимович продолжает сбор денег на борьбу с коронавирусом
10:47 Футбол Джорджевич купил для медцентра в Черногории респиратор стоимостью 20 тысяч евро
10:30 Баскетбол Леброн назвал любимых футболистов
10:13 Фигурное катание Навка – о победе на чемпионате мира в 2004 году: Смотрю сейчас и восхищаюсь (видео)
09:55 ММА Нурмагомедов – о пандемии коронавируса: Пусть Всевышний хранит вас всех (фото)
Скандал в Серпухове: все местные депутаты получали деньги от администрации города
Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Хабаровском крае
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Жительница Карелии получила условно положительный результат на коронавирус
Тюменцам за нарушение карантина грозит штраф до полумиллиона рублей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика