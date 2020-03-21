«Даллас» пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с пандемией

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан, центровой Дуайт Пауэлл и защитник Лука Дончич пожертвовали 500 тыс. евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Деньги получат Юго-западный медицинский центу Техасского университета, а также больница «Парклэнд» в Далласе для поддержания ухода за детьми тех работников здравоохранения, которые борются с пандемией.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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