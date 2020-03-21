В Евролиге планируют доиграть все оставшиеся матчи сезона В регулярном чемпионате было сыграно 28 туров из 34.

Турниры Евролиги и Еврокубка приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса. ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Евролиги, сообщает, что пока нет планов сокращать соревнования.

«В начале месяца мы стали обсуждать варианты развития событий, но что-то конкретное можно будет сказать, лишь когда появится определенность по возобновлению турниров, – заявили в пресс-службе Евролиги. – Сейчас мы продолжаем думать над вариантами окончания наших чемпионатов и определения победителей, мониторя параллельно ситуацию. Наш приоритет – доиграть шесть туров, провести плей-офф и «Финал четырех» Евролиги. Если понадобится, календарь будет уплотнен. Очевидно, сезон закончится позднее запланированного.

В то же время, мы готовы и к альтернативным сценариям. Конкретно по «Финалу четырех»: мы планируем провести его в конце мая, но шансы на это с каждым днем уменьшаются. Совместно с Кельном и ареной мы начали изучать более поздние даты.

Мы хотим успокоить всех болельщиков, купивших билеты на «Финал четырех» еще в ноябре прошлого года. Если «Финал четырех» будет перенесен, будет предоставлена возможность компенсировать все затраченные средства».

В Евролиге осталось провести 6 туров регулярного чемпионата, четвертьфиналы и «Финал четырех». В Еврокубке нужно будет сыграть четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Напомним, что в регулярном чемпионате Евролиги принимают участие ЦСКА, «Химки» и «Зенит», а УНИКС вышел в четвертьфинал Еврокубка.