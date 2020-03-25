Евролига подтвердила, что собирается доиграть все оставшиеся матчи сезона Сегодня состоялось совещание акционеров.

Акционеры Евролиги провели совещание, обсудив варианты завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса. По его итогам на сайте организации было опубликованы заявления исполнительного комитета.

«Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы.

Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся матчи регулярного чемпионата, плей-офф и «Финал четырех»). То же самое относится и к плей-офф Еврокубка.

Евролига продолжит изучать альтернативные варианты проведения завершающей стадии сезона, но они будут задействованы лишь в случае необходимости

Евролига собирается предложить профсоюзу игроков и совету тренеров соблюдать взятые на себя обязательства, а также обсудить с ними изменение зарплат на время приостановки сезона».

В Евролиге осталось провести 6 туров регулярного чемпионата, четвертьфиналы и «Финал четырех». В Еврокубке нужно будет сыграть четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Напомним, что в регулярном чемпионате Евролиги принимают участие ЦСКА, «Химки» и «Зенит», а УНИКС вышел в четвертьфинал Еврокубка.