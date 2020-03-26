Жуков поддержал решение досрочно завершить Единую лигу ВТБ Организация пошла на такой шаг из-за пандемии коронавируса.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Единой лиги ВТБ досрочно завершить сезон. Ранее по этому принципу поступила Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

«Перспектива возобновления турнира была непонятна, поэтому решение правильное. Ничего не поделать. То же касается и КХЛ. Думаю, в такой ситуации объявлять победителя не надо», – цитирует Жукова «РИА Новости».

На сегодняшний день от коронавируса скончались более 21 тысячи человек.