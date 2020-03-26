ЦСКА отменил тренировки и отпустил игроков с базы Единая лига ВТБ приняла решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки ЦСКА разъехались по домам.

Баскетбольный ЦСКА больше не проводит тренировки после досрочного завершения первенства Единой лиги ВТБ. Игрокам с завтрашнего дня не нужно находиться на базе клуба.

«Мы проанализровали последнюю информацию от властей, руководства Евролиги и Единой лиги ВТБ и решили не продолжать регулярные тренировки. Клуб сделает все возможное, чтобы предоставить возможность поддерживать форму тем, кто остается в Москве. Уверен, что игроки поддержат хорошую форму, где бы они ни были, на случай продолжения выступлений. Мы надеемся на лучшее, но сейчас других вариантов нет, - приводит пресс-служба ЦСКА слова генерального директора ЦСКА Андрея Ватутина.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.