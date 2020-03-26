Источник: ЦСКА продлит контракт с Джеймсом Сторонам осталось уладить финансовые детали нового соглашения.

Баскетбольный ЦСКА планирует продлить контракт с американским разыгрывающим Майком Джеймсом.

Клуб и представители игрока приступили к завершающей стадии переговоров, сообщает инсайдер Донатос Урбанос на своей странице в Twitter.

29-летний игрок пополнил стан ЦСКА летом прошлого года, заключив контракт сроком на один год.

Джеймс в текущем сезоне Евролиги набирает в среднем 21,1 очка за игру, делает 3,3 подбора и отдает 4,3 результативные передачи.