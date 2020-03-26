Леброн Джеймс: Одну вещь, которую точно нельзя делать, так это переходить сразу к плей-офф Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что после возобновления регулярный чемпионат НБА может быть сокращен до нескольких матчей, но не должен сразу переходить в плей-офф.

- Одну вещь, которую точно нельзя делать, так это переходить сразу к плей-офф. Это дискредитирует 60 с лишним игр, в которых парни боролись за эти позиции, - цитирует Джеймса ESPN.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что предпочел бы не доигрывать текущий регулярный чемпионат НХЛ.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в США минимум на два месяца были приостановлены все соревнования.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.