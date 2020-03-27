«Самара» подаст заявку на вступление в Единую лигу ВТБ Команда выступает в Суперлиге-1.

БК «Самара» планирует подать заявку на вступление в Единую лигу ВТБ.

Об этом сообщил президент клуба Камо Погосян.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса и экономической ситуацией в стране, но если все придет в норму, то мы подадим заявку на вступление в Единую лигу. Мы готовы к повышению в классе. Об этом говорят наши стабильные результаты, а также выстраивание вертикали молодежных проектов и создание команды по баскетболу 3×3. В нынешнем сезоне мы имели 10 команд в соревнованиях под эгидой РФБ и Единой лиги. Этим могут похвастаться единицы», — цитируют Погосяна «Известия».

Напомним, в текущем сезоне «Самара» вместе со «Спартаком-Приморье» делит первое - второе места в турнирной таблице Суперлиги. В 26 проведенных матчах обе команды одержали по 21 победе и потерпели по пять поражений.

Перед сезоном 2016/17 самарцы уже пытались попасть в Единую лигу ВТБ, но тогда руководство турнира сделало выбор в пользу пермской «Пармы».