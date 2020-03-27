Кириленко переизбран в состав центрального бюро FIBA Россиянин является членом организации с 2017 года.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вошел в состав центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA) на новый срок.

Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

«Несмотря на то, что это была стандартная процедура — меня просто выбрали на следующий срок, если не ошибаюсь, до 2023 года — я очень рад продолжить работу в большой мировой баскетбольной семье. Переизбрание никак не отразится на моей деятельности в Международной федерации: фактически буду заниматься тем же, чем занимался и раньше. Плюс, конечно, работа в недавно созданной комиссии по баскетболу 3×3, которая только делает первые, но достаточно решительные шаги.

Сейчас на фоне того, что происходит в мире, очень важно быть в курсе всех событий. И для российского баскетбола имеет большое значение иметь своих представителей во многих руководящих структурах ФИБА. Нам предстоит очень много работы — над календарями, организацией и проведением большого количества турниров. И я считаю, что смогу принести немало пользы как для российского, так и для мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Напомним, Кириленко возглавляет РФБ с августа 2015 года.