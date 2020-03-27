Владимир Гомельский: Абсолютно в этом уверен, что сезон в Евролиге и НБА завершат досрочно

Известный телекомментатор Владимир Гомельский прокомментировал досрочное завершение сезона в Единой Лиги ВТБ. По мнению четырехкратного чемпиона СССР по баскетболу аналогичные решения в будущем примут руководители Евролиги и НБА.
«Незавершенный сезон оставит определенную неудовлетворенность в командах, – заявил Гомельский в интервью «Спорт день за днем». – Но не думаю, что это каким-то образом помешает селекционной политике и перезаключению контрактов, которые несомненно произойдут в межсезонье.
Я до сих пор не могу понять, почему «Химки» не объявили чемпионом. Итоги сезона можно подвести, без плей-офф правда. Как решили, так и решили.
Абсолютно уверен, что не будет продолжаться ни сезон Евролиги, ни сезон НБА».
Руководство Евролиги заявляло о намерении провести все 6 оставшихся туров регулярного чемпионата и плей-офф. В НБА обсуждали возможность завершения сезона в сентябре.
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