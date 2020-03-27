Баскетболисты «Юты» Гобер и Митчелл вылечились от коронавируса Французский центровой «Джаз» был первым игроком НБА, у которого обнаружили инфекцию.

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в твиттере сообщил о том, двое игроков «Юты Джаз» центровой Руди Гобер и защитник Донован Митчелл вылечились от коронавируса.

Оба сдали повторные тесты на COVID-19, которые дали отрицательный результат.

Напомним, что Гобер стал первым игроком НБА, у которого обнаружили коронавирус, после чего регулярный чемпионат был приостановлен.

Ранее стало известно, что от COVID-19 излечился центровой «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд.

Случаи заражения опасной инфекцией были также подтверждены в «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс», «Филадельфии Сиксерс», «Денвер Наггетс».