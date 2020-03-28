Владелец «Клипперс» обещал пожертвовать 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер и его жена Конни пообещали пожертвовать 25 миллионов долларов организациям, борющимся с пандемией коронавируса, сообщает Los Angeles Times.

Как сообщает Los Angeles Times, десять миллионов из этой суммы будет выделено в специальный фонд в Вашингтоне для ускорения тестирования потенциальной вакцины против заболевания. Остальные средства пойдут в Сиэтл, Вашингтон, Мичиган и Лос-Анджелес.

По последним данным, за прошедшие сутки в США было выявлено более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране погибло свыше 1500 тысяч человек.