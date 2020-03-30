РФБ опровергла информацию о признании «Химок» чемпионом страны

Российская федерация баскетбола заявила, что информация о присвоении «Химкам» звания чемпиона России не соответствует действительности.
«Права на проведение чемпионата России делегированы АНО «Единая баскетбольная лига», являющейся организатором чемпионата Единой лиги ВТБ. Именно лига определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России и подводит его итоги. Исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает. При этом к настоящему моменту в РФБ от лиги каких-либо документов по данному вопросу не поступало», — говорится в заявлении федерации.
Ранее издание Чемпионат.com в качестве эксклюзива объявило о том, что на ближайшем исполкоме РФБ «Химкам» будет присвоен чемпионский титул. Именно «Химки» на момент приостановки сезона лидировали в турнирной таблице чемпионата.
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