РФБ опровергла информацию о признании «Химок» чемпионом страны Организация заявляет, что никаких документов не поступало, и решение не принято.

Российская федерация баскетбола заявила, что информация о присвоении «Химкам» звания чемпиона России не соответствует действительности.

«Права на проведение чемпионата России делегированы АНО «Единая баскетбольная лига», являющейся организатором чемпионата Единой лиги ВТБ. Именно лига определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России и подводит его итоги. Исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает. При этом к настоящему моменту в РФБ от лиги каких-либо документов по данному вопросу не поступало», — говорится в заявлении федерации.

Ранее издание Чемпионат.com в качестве эксклюзива объявило о том, что на ближайшем исполкоме РФБ «Химкам» будет присвоен чемпионский титул. Именно «Химки» на момент приостановки сезона лидировали в турнирной таблице чемпионата.