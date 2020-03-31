ФИБА проведет плей-офф Лиги чемпионов осенью в формате «Финала восьми» В турнире выступает российский «Нижний Новгород».

Официальный сайт ФИБА сообщает о том, что из-за пандемии коронавируса Международная федерация баскетбола перенесла заключительные матчи Лиги чемпионов на осень.

Плей-офф турнира будет завершен в формате «Финала восьми». Четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал пройдут с 30 сентября по 4 октября. Участниками соревнований станут все команды, которые преодолеют первый раунд плей-офф. Место проведения будет определено позже.

На данный момент известно шесть из восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов: «Сарагоса» (Испания), «Мирафлорес» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), АЕК (Греция), «Тюрк Телеком» (Турция) и «Хапоэль» (Иерусалим, Израиль).

Еще два участника «Финала восьми» в третьих матчах пар 1/8 финала «Нижний Новгород» (Россия) – «Дижон» (Франция) и «Тенерифе» (Испания) – «Остенде» (Бельгия).

Напомним, что «Нижний Новгород» 4 марта уступил «Дижону» во Франции 77:88, а дома 11 марта победил 88:79.