Римас Куртинайтис: Если бы в Единой лиге ВТБ лидировали не «Химки», а ЦСКА, им бы присвоили золото

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал решение Единой лиги ВТБ оставить чемпионский титул не разыгранным после досрочного завершения сезона-2019/20.
«Мы не могли играть и ждали решения до последнего, – заявил Куртинайтис в интервью 15min.lt – Единая лига ВТБ, вероятно, была одной из последних, кто завершил сезон. Я думаю, что миру сейчас не нужен спорт, важно выжить. Досрочное завершение сезона это не хорошо, но это было необходимо. Хотя мы всегда хотим закончить сезон, и в этом году у нас была хорошая команда и амбиции.
Когда сезон остановили, я прочел в газете, что все, что произошло в этом сезоне, теперь не считается. Это было плохим решением. Нельзя отменить травмы, болезни или переломы ног. Джереми Эванс не закончил сезон, потому что сломал ногу. Кто-нибудь сказал ему, что это не считается?
Мы знаем, как принимаются решения в России. «Химки» был единственным клубом, который выступил против решения не утверждать турнирную таблицу.
Все мы знаем, что если ЦСКА не станет чемпионом в России, это будет равносильно катастрофе. Однажды мы уже устроили им катастрофу. Мы готовились сделать это вновь в этом году. Состав и стиль игры позволял нам сделать это. Я надеялся, что у нас есть потенциал для борьбы с ЦСКА. Не люблю заглядывать вперед, но мы были амбициозны. Но Лига приняла такое решение… Не сомневаюсь, что если бы ЦСКА лидировал в чемпионате, то все места бы утвердили. Не сомневаюсь в этом.
Вся лига зависит от того, как играет ЦСКА. Расписание и календарь составлены так, как им удобно. Ничего не поделаешь. Обидно, но какое решение есть, такое есть».
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Химки» и ЦСКА провели по 19 матчей. Команда Куртинайтиса одержала 18 побед, а армейцы, занимавшие на момент остановки турнира вторую строчку – 15.
В Единой лиге ВТБ приняли решение досрочно завершить сезон 27 марта.