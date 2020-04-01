Римас Куртинайтис: Если бы в Единой лиге ВТБ лидировали не «Химки», а ЦСКА, им бы присвоили золото Литовский тренер подмосковного клуба прокомментировал решение лиги завершить сезон без объявления чемпиона.

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал решение Единой лиги ВТБ оставить чемпионский титул не разыгранным после досрочного завершения сезона-2019/20.

«Мы не могли играть и ждали решения до последнего, – заявил Куртинайтис в интервью 15min.lt – Единая лига ВТБ, вероятно, была одной из последних, кто завершил сезон. Я думаю, что миру сейчас не нужен спорт, важно выжить. Досрочное завершение сезона это не хорошо, но это было необходимо. Хотя мы всегда хотим закончить сезон, и в этом году у нас была хорошая команда и амбиции.

Когда сезон остановили, я прочел в газете, что все, что произошло в этом сезоне, теперь не считается. Это было плохим решением. Нельзя отменить травмы, болезни или переломы ног. Джереми Эванс не закончил сезон, потому что сломал ногу. Кто-нибудь сказал ему, что это не считается?

Мы знаем, как принимаются решения в России. «Химки» был единственным клубом, который выступил против решения не утверждать турнирную таблицу.

Все мы знаем, что если ЦСКА не станет чемпионом в России, это будет равносильно катастрофе. Однажды мы уже устроили им катастрофу. Мы готовились сделать это вновь в этом году. Состав и стиль игры позволял нам сделать это. Я надеялся, что у нас есть потенциал для борьбы с ЦСКА. Не люблю заглядывать вперед, но мы были амбициозны. Но Лига приняла такое решение… Не сомневаюсь, что если бы ЦСКА лидировал в чемпионате, то все места бы утвердили. Не сомневаюсь в этом.

Вся лига зависит от того, как играет ЦСКА. Расписание и календарь составлены так, как им удобно. Ничего не поделаешь. Обидно, но какое решение есть, такое есть».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Химки» и ЦСКА провели по 19 матчей. Команда Куртинайтиса одержала 18 побед, а армейцы, занимавшие на момент остановки турнира вторую строчку – 15.

В Единой лиге ВТБ приняли решение досрочно завершить сезон 27 марта.