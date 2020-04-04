Женская НБА отложила старт сезона из-за коронавируса

Руководство WNBA приняло решение перенести старт сезона на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
«Поскольку вокруг пандемии коронавируса продолжают развиваться события, WNBA отложит начало своих тренировочных сборов и начало регулярного сезона. Лига продолжает использовать это время для планирования сценариев относительно новых дат начала и форматов», — говорится в заявлении комиссионера WNBA Кэти Энгельберт на официальном сайте лиги.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 160 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.
В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Андрей Панюков: Минус 40 процентов зарплаты – это больно Нападающий «Урала» рассказал о карантинных буднях в Екатеринбурге. 03.04.2020 12:00 Футбол Григорьевская Юлия Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена Коронавирус сразил «Адмирал» Во вторник появилась информация, которая ставит под угрозу дальнейшее выступление в КХЛ клуба из Владивостока. 31.03.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев