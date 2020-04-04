Женская НБА отложила старт сезона из-за коронавируса - Советский спорт
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04 апреля 2020 06:45БаскетболНечаев Юрий

Женская НБА отложила старт сезона из-за коронавируса

Турнир должен был начаться 15 мая.

Руководство WNBA приняло решение перенести старт сезона на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

«Поскольку вокруг пандемии коронавируса продолжают развиваться события, WNBA отложит начало своих тренировочных сборов и начало регулярного сезона. Лига продолжает использовать это время для планирования сценариев относительно новых дат начала и форматов», — говорится в заявлении комиссионера WNBA Кэти Энгельберт на официальном сайте лиги.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 160 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 1 миллиона человек, около 50 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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