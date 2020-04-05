Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри подрабатывает помощником учителя во время паузы в сезоне Регулярный чемпионат НБА прерван из-за коронавируса.

Баскетболист »Голден Стэйт» Стефен Карри подрабатывает помощником преподавателя во время паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.

«Мой день начинается с тренировки, затем уроки, я немного помогаю учителю своей дочери. Когда урок заканчивается, я выкладываю письменные задания и слежу за их выполнением. Дочка сегодня сказала маме, что я звездный учитель», — цитирует Карри USA Today.

Напомним, вместе со свои клубом Карри трижды становился чемпионом НБА, а в составе сборной США стал двукратным чемпионом мира.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.