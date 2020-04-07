Андрей Кириленко: Никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США, он не делает предателем Президент Российской федерации баскетбола считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы иметь два паспорта.

Глава РФД и бывший баскетболист «Юты Джаз» Андрей Кириленко объяснил для чего ему понадобилось гражданство Соединенных Штатов Америки.

«Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США, – заявил Кириленко в интервью для «Большого спорта». – И понимаю, что это больная тема для наших «суперпатриотов». Наблюдал историю с Малкиным – и мне за него очень обидно! Есть человек, который столько сил, столько таланта, времени, здоровья отдал своей сборной и своей стране, а его после этого всего за один документ готовы смешать с грязью, перечеркнув все его достижения. Хотя, по сути, этот документ – просто возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живет и работает. И он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает иначе, мне попросту жалко. Иначе, как болванами, я их не назову.

Я делал этот паспорт с одной простой целью – с ним удобнее. Удобнее путешествовать, удобнее жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провел в ней 15 лет жизни. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не пошел».

Кириленко, начинавший карьеру в «Спартаке» из Санкт-Петербурга» и московском ЦСКА, с 2001 по 2011 годы выступал за «Юту Джаз», а также играл за команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс» – в сезонах 2012/12 и 2013/14.

Российскую федерацию баскетбола чемпион Европы 2007 года возглавляет с августа 2015-го.