Чемпионат Италии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола страны.

Чемпионат Италии сезона-2019/20 досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что правительство не сумело определить дату возобновления чемпионата, а многие клубы уже разрешили своим легионерам вернуться на родину.

При этом сообщается, что второй по силе чемпионат – серия В – также был досрочно завершен. Что касается турнирной таблицы, то в организации решили не объявлять о повышении или понижении в классе.

Добавим, что на сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 76 тысяч человек.