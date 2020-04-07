Чемпионат Италии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат Италии сезона-2019/20 досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что правительство не сумело определить дату возобновления чемпионата, а многие клубы уже разрешили своим легионерам вернуться на родину.
При этом сообщается, что второй по силе чемпионат – серия В – также был досрочно завершен. Что касается турнирной таблицы, то в организации решили не объявлять о повышении или понижении в классе.
Добавим, что на сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 76 тысяч человек.
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