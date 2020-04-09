Швед может покинуть «Химки» и вернуться в НБА В прошлом Алексей выступал за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».

Лидер БК «Химки» Алексей Швед может вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию. Об этом рассказал агент 31-летнего разыгрывающего Обрад Фимич.

«Возможное возвращение Алексея в НБА? Клубы лиги проявляют к нему интерес каждый год. Не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продления этого сезона в НБА Швед может оказаться в одной из команд, претендующих на кубок Ларри О'Брайен», – заявил Фимич в интервью «Известиям».

Швед с 2012 по 2014 годы выступал за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 сменил в НБА сразу три команды, поиграв за «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».

За «Химки» Алексей выступает с лета 2015 года.